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Факты / Происшествия

В Киеве BMW влетел на АЗС и протаранил бензовоз

В Киеве BMW врезался в автозаправочную станцию. К счастью, авто не загорелось.

В Киеве BMW влетел на АЗС и протаранил бензовоз

В Киеве водитель на BMW врезался в автозаправочную станцию и в бензовоз.

ДТП произошло на проспекте в Дарницком районе столицы.

К счастью, автомобиль не загорелся и в результате аварии никто не пострадал.

На место происшествия прибыли правоохранители, спасатели ГСЧС и бригада скорой.

В Киеве BMW влетел на АЗС и протаранил бензовоз / 2 фотографии

Читайте: На Львовщине микроавтобус выехал на встречную и протаранил грузовик

На фотографиях видно, что BMW получил значительные повреждения.

Напомним, в Кривом Роге женщина на авто влетела в толпу на пешеходном переходе.

Источник: Киев Оперативний

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