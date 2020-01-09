В Киеве BMW врезался в автозаправочную станцию. К счастью, авто не загорелось.
В Киеве водитель на BMW врезался в автозаправочную станцию и в бензовоз.
ДТП произошло на проспекте в Дарницком районе столицы.
К счастью, автомобиль не загорелся и в результате аварии никто не пострадал.
На место происшествия прибыли правоохранители, спасатели ГСЧС и бригада скорой.
В Киеве BMW влетел на АЗС и протаранил бензовоз / 2 фотографии
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На фотографиях видно, что BMW получил значительные повреждения.
Напомним, в Кривом Роге женщина на авто влетела в толпу на пешеходном переходе.
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