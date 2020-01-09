PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Львовщине микроавтобус выехал на встречную и протаранил грузовик: трое погибших

Во Львовской области микроавтобус выехал на встречную полосу и протаранил грузовик. В результате аварии погибли три человека.

На Львовщине микроавтобус выехал на встречную и протаранил грузовик: трое погибших

В Львовской области 46-летний водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где протаранил седельный тягач Mercedes под управлением 30-летнего иностранца.

– В результате столкновения на месте аварии погибли двое пассажиров микроавтобуса – 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливают, – рассказали в полиции.

Еще один пассажир микроавтобуса с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Читайте: На Сумщине грузовик раздавил внедорожник – погибла девочка и водитель

Водителя Mercedes госпитализировали, впоследствии ему изберут меру пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

На Львовщине микроавтобус выехал на встречную и протаранил грузовик: трое погибших / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Кривом Роге женщина, в состоянии алкогольного опьянения, на авто влетела в толпу на пешеходном переходе. В результате происшествия погибли две женщины.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Сумщине грузовик раздавил внедорожник – погибла девочка и водитель
На Сумщине грузовик раздавил внедорожник – погибла девочка и водитель
В Кривом Роге пьяный водитель сбил людей на пешеходном переходе – двое погибших
В Кривом Роге пьяный водитель сбил людей на пешеходном переходе – двое погибших
Один погибший, 14 пострадавших: в Никополе столкнулись автобус и два автомобиля
Один погибший, 14 пострадавших: в Никополе столкнулись автобус и два автомобиля
В Донецкой области во дворе дома прогремел взрыв
В Донецкой области во дворе дома прогремел взрыв
Смертельное ДТП в Донецкой области: Audi вылетела на встречу и протаранила ВАЗ
Смертельное ДТП в Донецкой области: Audi вылетела на встречу и протаранила ВАЗ
Столкнулись 16 авто и несколько автобусов: в Словакии в ДТП пострадали украинцы
Столкнулись 16 авто и несколько автобусов: в Словакии в ДТП пострадали украинцы
В Черкасской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка
В Черкасской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка
На виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
Разорвало пополам: на выезде из Киева авто влетело в отбойник
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка