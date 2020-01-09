Во Львовской области микроавтобус выехал на встречную полосу и протаранил грузовик. В результате аварии погибли три человека.

В Львовской области 46-летний водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где протаранил седельный тягач Mercedes под управлением 30-летнего иностранца.

– В результате столкновения на месте аварии погибли двое пассажиров микроавтобуса – 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливают, – рассказали в полиции.

Еще один пассажир микроавтобуса с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

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Водителя Mercedes госпитализировали, впоследствии ему изберут меру пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.















На Львовщине микроавтобус выехал на встречную и протаранил грузовик: трое погибших / 4 фотографии

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