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Факти / Надзвичайні події

У Києві BMW влетіло на АЗС і протаранило бензовоз

У Києві BMW врізався в автозаправну станцію. На щастя, авто не спалахнуло.

У Києві BMW влетіло на АЗС і протаранило бензовоз

У Києві водій на BMW врізався в автозаправну станцію та у бензовоз.

ДТП сталася на проспекті в Дарницькому районі столиці.

На щастя, автомобіль не спалахнув і в результаті аварії ніхто не постраждав.

На місце події прибули правоохоронці, рятувальники ДСНС та бригада швидкої.

У Києві BMW влетіло на АЗС і протаранило бензовоз / 2 фотографии

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На фотографіях видно, що BMW отримав значні ушкодження.

Нагадаємо, у Кривому Розі жінка на авто влетіла у натовп на пішохідному переході.

Джерело: Київ Оперативний

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