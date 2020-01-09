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Факты / Происшествия

В Кривом Роге пьяный водитель сбил людей на пешеходном переходе – двое погибших

В Кривом Роге женщина, в состоянии алкогольного опьянения, на авто влетела в толпу на пешеходном переходе. В результате происшествия погибли две женщины.

В Кривом Роге пьяный водитель сбил людей на пешеходном переходе – двое погибших

В Кривом Роге Днепропетровской области 31-летняя женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, за рулем Audi влетела в толпу на пешеходном переходе.

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В результате аварии на месте происшествия погибли две женщины 47 и 57 лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Черкасской области водитель, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух детей, один из них погиб.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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