PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Прорыв теплотрассы: возле Ocean Plaza автобус провалился под асфальт

В Киеве на Лыбедской прорвало теплотрассу, кипятком затопило дороги и торговый центр Ocean Plaza, в воздух поднялся густой пар.

Около ТРЦ стоят кареты скорой помощи.

Около 20.30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Антоновича. Маршрутка возле ТЦ провалилась под асфальт.

Прорыв теплотрассы: возле Ocean Plaza автобус провалился под асфальт / 2 фотографии

Читайте: Потоп в Ocean Plaza в Киеве: транспорт остановился в пробках (КАРТА)

Напомним, в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка