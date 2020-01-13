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Факти / Надзвичайні події

Прорив теплотраси: біля Ocean Plaza автобус провалився під асфальт

У Києві на Либідській прорвало теплотрасу, окропом затопило дороги та торговий центр Ocean Plaza, в повітря піднявся густий пар.

Близько ТРЦ стоять карети швидкої допомоги.

Близько 20.30 патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Антоновича. Маршрутка біля ТЦ провалилася під асфальт.

Прорив теплотраси: біля Ocean Plaza автобус провалився під асфальт / 2 фотографии

Читайте: Потоп в Ocean Plaza у Києві: транспорт зупинився в заторах (КАРТА)

Нагадаємо, в Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.

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