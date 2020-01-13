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Факты / Происшествия

Потоп в Ocean Plaza в Киеве: транспорт остановился в пробках (КАРТА)

Возле ТРЦ Ocean Plaza, который затопило кипятком, наблюдаются пробки.

На карте Google видно, что транспорт в пределах квартала возле ТРЦ практически стоит – уровень пробок самый высокий.

Читайте: Прорыв теплотрассы: возле Ocean Plaza автобус провалился под асфальт

Потоп в Ocean Plaza у Києві: транспорт зупинився в заторах

Напомним, вечером 13 января Ocean Plaza затопило кипятком, есть пострадавшие, их забирают скорые  На прилегающих улицах стоит столб пара, который видно издалека. Также произошел провал асфальтового покрытия, в результате чего автобус получил механические повреждения.

Ограничено движение на улице Антоновича – от ул. Загородная до пл.Лыбидской.

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