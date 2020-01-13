Потоп в Ocean Plaza в Киеве: транспорт остановился в пробках (КАРТА)

Возле ТРЦ Ocean Plaza, который затопило кипятком, наблюдаются пробки.
На карте Google видно, что транспорт в пределах квартала возле ТРЦ практически стоит – уровень пробок самый высокий.
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Напомним, вечером 13 января
кипятком, есть пострадавшие, их забирают скорые На прилегающих улицах стоит столб пара, который видно издалека. Также произошел провал асфальтового покрытия, в результате чего автобус получил механические повреждения. Ocean Plaza затопило
Ограничено движение на улице Антоновича – от ул. Загородная до пл.Лыбидской.
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