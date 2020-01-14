Облил боярышником и поджег: подробности убийства мужчины в центре Днепра

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого в убийстве бездомного. Им оказался 26-летний мужчина, который после совместного распития настойки боярышника с потерпевшим сначала облил его спиртосодержащим веществом, а затем поджег.

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На камерах видеонаблюдения был зафиксирован акт поджога. С места трагедии полицейские изъяли 8 пустых бутылочек настойки боярышника. Сейчас мужчину, который является главным фигурантом преступления, допрашивают в Шевченковском отделении полиции города Днепра.

Уголовное производство было переквалифицировано с несчастного случая на умышленное убийство.

Напомним, что в центре Днепра заживо сгорел мужчина. Инцидент произошел 13 января в 17.00 на площади Героев Майдана.

Источник: ГУНП в Днепропетровской области