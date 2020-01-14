В центре Днепра заживо сгорел мужчина – очевидцы снимали видео

13 января в Днепре на площади Героев Майдана от ожогов умер мужчина.
По предварительным данным установлено, что двое бездомных грелись у костра, но из-за неосторожного обращения один из них упал в огонь и загорелся.
От полученных ожогов мужчина погиб на месте.
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Очевидцы не предоставили помощь пострадавшему и сняли все на видео. Усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 136 УКУ (лишение свободы сроком пяти лет).
По факту смерти человека открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (несчастный случай). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Факты ICTV писали, что на Николаевщине мужчина умер от бешенства после укуса бездомного пса.
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