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Факти / Надзвичайні події

Облив глодом і підпалив: подробиці вбивства чоловіка в центрі Дніпра

Правоохоронці відшукали та затримали підозрюваного у вбивстві безхатченка. Ним виявився 26-річний чоловік, який після спільного із потерпілим розпивання настоянки глоду спочатку облив його спиртовмісною речовиною, а потім підпалив.

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На камерах відеоспостереження було зафіксовано акт підпалу. З місця трагедії поліцейські вилучили 8 пустих пляшечок настоянки глоду. Зараз чоловіка, який є головним фігурантом злочину, допитують у Шевченківському відділенні поліції м. Дніпра.

Кримінальне провадження було перекваліфіковано з нещасного випадку на умисне вбивство.

Нагадаємо, що у центрі Дніпра заживо згорів чоловік. Інцидент стався 13 січня о 17:00 на площі Героїв Майдану у місті Дніпро.

Джерело: ГУНП у Дніпропетровській області

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