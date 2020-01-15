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Факты / Происшествия

В Киеве мертвого младенца нашли в мусорном баке

В Киеве мужчина, искавший бутылки в мусорном контейнере, обнаружил там труп младенца.

Жуткую картину увидели по адресу ул. Героев Севастополя, 22.

Тело младенец было завернуто в пакет. Врачи, прибывшие во двор, констатировали смерть новорожденного.

Читайте: Под Киевом женщина дома родила девочку и отнесла в лес – младенец умер

Подробности инцидента будут выяснять полицейские.

Напомним, недавно на мусорном полигоне в Днепре нашли мертвого новорожденного ребенка.

Источник: ДТП.kiev.ua

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