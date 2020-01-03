Лежало в пакете среди мусора: на свалке Днепра нашли мертвого младенца

В Днепре на свалке обнаружили мертвого младенца в пакете.
На мусорном полигоне Правобережный в Днепре нашли мертвого новорожденного ребенка.
Тело лежало в пакете среди кучи отходов на свалке. Пакет нашел один из работников полигона. В нем, завернутый в тряпку, лежал новорожденный.
На место вызвали бригаду скорой помощи. Причина смерти будет известна после проведения экспертизы.
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На месте происшествия работали оперативно-следственная группа полиции, специалист бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска.
Однако пока правоохранители ситуацию пока не комментируют.
Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве женщина нашла новорожденную девочку на остановке общественного транспорта.