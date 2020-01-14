Под Киевом женщина дома родила девочку и отнесла в лес – младенец умер

В Фастове Киевской области женщина дома родила девочку, а потом замотала в тряпки, пошла в лес и бросила младенца среди густых зарослей.

За родами и за тем, как мама избавляется от младенца, наблюдал ее годовалый сын. В это время ее муж смотрел телевизор.

Плач ребенка услышали соседи. Девочка родилась доношенной и абсолютной здоровой, однако медикам спасти ее не удалось. Она умерла от переохлаждения.

Сама женщина сейчас в больнице. Она рассказала, что якобы не догадывалась, что беременна уже в пятый раз, а когда неожиданно родила, то просто испугалась, что не потянет еще одного ребенка.

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У женщины сейчас трое детей: дочери-школьницы и годовалый сын. Но есть еще и четвертый ребенок. Она так же безжалостно пыталась избавиться от мальчика – родила и бросила. К счастью, малыш выжил.

Семья уже несколько лет на учете в социальных службах. Живут в общежитии, где нет отопления, и только недавно включили свет.

Соцработники говорят, что помогали семье, но о последней беременности не знали.

Детей у женщины забрали. Они сейчас в больнице.

Недавно на мусорном полигоне Правобережный в Днепре нашли мертвого новорожденного ребенка.