PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Под Киевом женщина дома родила девочку и отнесла в лес – младенец умер

В Фастове Киевской области женщина дома родила девочку, а потом замотала в тряпки, пошла в лес и бросила младенца среди густых зарослей.

За родами и за тем, как мама избавляется от младенца, наблюдал ее годовалый сын. В это время ее муж смотрел телевизор.

Плач ребенка услышали соседи. Девочка родилась доношенной и абсолютной здоровой, однако медикам спасти ее не удалось. Она умерла от переохлаждения.

Сама женщина сейчас в больнице. Она рассказала, что якобы не догадывалась, что беременна уже в пятый раз, а когда неожиданно родила, то просто испугалась, что не потянет еще одного ребенка.

Читайте: На Полтавщине в шахте бетонного отстойника нашли мертвого младенца

У женщины сейчас трое детей: дочери-школьницы и годовалый сын. Но есть еще и четвертый ребенок. Она так же безжалостно пыталась избавиться от мальчика – родила и бросила. К счастью, малыш выжил.

Семья уже несколько лет на учете в социальных службах. Живут в общежитии, где нет отопления, и только недавно включили свет.

Соцработники говорят, что помогали семье, но о последней беременности не знали.

Детей у женщины забрали. Они сейчас в больнице.

 

Недавно на мусорном полигоне Правобережный в Днепре нашли мертвого новорожденного ребенка.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка