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Факти / Надзвичайні події

У Києві мертве немовля знайшли у сміттєвому баку

У Києві чоловік, який шукав пляшки в сміттєвому контейнері, виявив там труп немовляти.

Моторошну картину побачили за адресою вул. Героїв Севастополя, 22.

Тіло немовля було загорнуте в пакет. Лікарі, які прибули у двір, констатували смерть новонародженого.

Читайте: Під Києвом жінка вдома народила дівчинку і віднесла до лісу – немовля померло

Подробиці моторошного інциденту з’ясовуватимуть поліцейські.

Нагадаємо, нещодавно на сміттєвому полігоні у Дніпрі знайшли мертву новонароджену дитину.

Джерело: ДТП.kiev.ua

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