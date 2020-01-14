У Миколаєві підлітки зґвалтували чоловіка з інвалідністю

До миколаївських правоохоронців надійшло повідомлення про госпіталізацію 25-річного чоловіка з інвалідністю. Медики у нього діагностували пошкодження в області прямої кишки.

Як повідомив постраждалий, тілесні ушкодження йому спричинили двоє малолітніх хлопців стороннім предметом.

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Правоохоронці відшукали підозрюваних у злочині, ними виявились двоє місцевих мешканців 12-ти та 13-ти років.

– Слідчі з’ясовують усі обставини події та мотиви протиправного вчинку неповнолітніх. Розслідування триває, – зазначили у поліції.

Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Баштанка Миколаївської області 31-літній чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив і зґвалтував свого 57-літнього знайомого.