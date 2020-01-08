В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого

В городе Баштанка Николаевской области мужчина избил и изнасиловал своего знакомого.

В городе Баштанка Николаевской области 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил и изнасиловал своего 57-летнего знакомого.

Инцидент произошел 6 января по месту жительства подозреваемого, куда он пригласил своего знакомого.

Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя, а когда тот потерял сознание, изнасиловал его. После злоумышленник вытолкал его на улицу, где мужчина опять потерял сознание.

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По степени полученных травм было установлено, что пострадавшего сначала избили, а потом изнасиловали, вероятно, посторонним предметом.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 УК Украины (Изнасилование). Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Досудебное следствие продолжается. Вещественные доказательства изъяты и назначены экспертизы.

Напомним, 7 января в Киеве на девушку напал мужчина и пытался изнасиловать, а после нанес ей 17 ударов ножом.