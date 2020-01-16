На Хмельниччині підліток ледь не до смерті порізав ножем трьох родичів

У Хмельницькій області 17-річний хлопець мало не до смерті порізав ножем власних родичів. Жертвами підлітка стали бабуся, рідні тітка та дядько.

Через моторошні крики постраждалих на подвір’я прибігла сусідка. Вона розповідає, що 17-річний Влад бив бабусю ножем і ногами. Він пошматував їй внутрішні органи, дядькові практично відрізав вухо, порізав шию, а тітку бив ножем по голові і шиї.

Лікарі говорять, що стан хворих середньої тяжкості.

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Місцеві жителі здивовані такою поведінкою хлопця. Кажуть, він завжди був спокійною і тихою дитиною, тому знайти пояснення такому вчинку просто не можуть.

Поліція затримала хлопця того ж дня у закривавленому одязі. Пояснити свою поведінку він не може.

Тепер 17-річному підлітку загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт після сімейної сварки.