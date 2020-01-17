В Подольском районе Киева правоохранители обнаружили незаконный детский сад, где находиись 11 детей.

– На месте происшествия полицейские обнаружили 11 малолетних, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

Из-за неотложного обыска правоохранители вошли в дом, где кроме мужчины находились еще две женщины, которые не имели никакого отношения к детям.

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По словам начальника Подольского УП Владислава Ищенко, дети находились в антисанитарных условиях, в помещении отсутствует пожарная безопасность, а питание не соответствует нормам.

– Детей было передано родителям, которых мы вызвали на место для выяснения обстоятельств. В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят семьи с целью установления причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях, – добавил Ищенко.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.















Нелегальный детсад: в Киеве мужчина удерживал 11 чужих детей в антисанитарии / 4 фотографии

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