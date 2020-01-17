Бив кулаками та порізав ножем: у Києві чоловік напав на дівчину

У Києві чоловік накинувся з ножем на дівчину, бив її з усієї сили кулаками, а потім дістав ніж і почав шматувати.

Жертві вдалося втекти і дійти додому. Вона зайшла у під’їзд і знесилена впала біля ліфту. Пізніше дівчину знайшли сусіди.

– Вона казала мені, що в неї болить спина, я вирішила подивитись і побачила там 2 ножових поранення, мінімум. У неї також була повністю розбита голова, – розповідає сусідка Анастасія.

Єдине, про що просила скривавлена дівчина – підняти її на 25 поверх, де на неї чекав чоловік.

Анастасія допомогла сусідці дійти до квартири, а потім викликала правоохоронців і медиків.

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Медики нарахували на тілі жерви 21 ножове поранення, кілька разів гостре лезо прошило легені. Лікарі припускають, що врятувала дівчину товста зимова куртка та теплий светр, які пом’якшили удари.

Свого кривдника дівчина добре запам’ятала і описала.

Правоохоронці Києва затримали імовірного підозрюваного у замаху на вбивство.

– Під час поверхневого обшуку, а також невідкладного обшуку його помешкання правоохоронці виявили та вилучили ніж, рюкзак, а також куртку зі слідами схожими на кров, – розповіла старший інспектор Голосіївського управління поліції Києва Христина Кір’якова.

Раніше на Черкащині чоловік вбив свого собаку, а потім підвісив його на власний паркан.