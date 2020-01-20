Не одолжила 50 грн: на Франковщине мужчина убил и поджег пенсионерку

В Ивано-Франковской области жители одного из сел заметили, что горит дом, который находится на отдаленном хуторе. Когда пожарные приехали на место происшествия, то дом был полностью уничтожен огнем.

Там было обнаружено тело хозяйки 1932 года рождения, однако на момент пожара женщина уже была мертва.

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Оказалось, что пенсионерку убил 55-летний односельчанин, потому что она отказалась одолжить ему денег.

– Пришел к ее дому с просьбой одолжить 50 грн, на что получил отказ, разозлился, пошел домой, взял топор и вернулся к ней. Пострадавшая была на пороге и он сразу начал наносить ей многочисленные удары по голове, от чего последняя скончалась на месте. Чтобы уничтожить следы преступления и вещественные доказательства он поджег дом, – рассказал заместитель руководителя следственного управления полиции Ивано-Франковской Денис Кравченко.

Преступника задержали правоохранители.

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