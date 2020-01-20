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Факты / Надзвичайні події

Три ножевых ранения и перерезанное горло: под Кривым Рогом убили таксиста

В поселке Авангард под Кривым Рогом пассажиры напали на таксиста и зарезали его. Ему нанесли минимут три ножевые ранения и перерезали горло.

По предварительной информации, в автомобиле, кроме самого погибшего, было еще два человека. Нападавшие не взяли ни денег, ни гаджетов. С места преступления пропали только ботинки убитого.

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Полицейским удалось задержать нападавшего. Им оказался 38-летний мужчина. Свой поступок объясняет тем, что не было чем рассчитаться за поездку.

Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком на 15 лет.

Сами таксисты рассказывают, что нападают на них возле поселка уже не впервые. По словам одного из водителей, его также пытались задушить, но ему удалось спастись.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве парень порезал таксиста.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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