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Факты / Происшествия

Остановили на нарушение ПДД: патрульные обнаружили в авто труп ветерана АТО

В поселке Иванков Киевской области патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения и обнаружили внутри салона труп мужчины, который оказался ветераном АТО.

По словам водителя, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между ними возник конфликт, переросший в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону мужчины, который сидел позади.

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49-летний мужчина заявил, что ехал как раз в полицию.

Тело 47-летнего погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Оружие без документов изъято, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в центре Днепра заживо сгорел мужчина. Инцидент произошел 13 января в 17.00 на площади Героев Майдана.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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