Не позичила 50 грн: на Франківщині чоловік вбив та підпалив пенсіонерку

У Івано-Франківській області жителі одного із сіл помітили, що горить будинок, який знаходиться на віддаленому хуторі. Коли пожежники приїхали на місце події, то дім був повністю знищений вогнем.

Там було виявлено тіло власниці 1932 року народження, проте на момент пожежі жінка уже була мертва.

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Виявилося, що пенсіонерку вбив 55-річний односелець, бо вона відмовилася позити йому грошей.

– Прийшов до її будинку з проханням позичити 50 грн, на що отримав відмову, розлютився, пішов до дому, взяв сокиру та повернувся до неї. Потерпіла була на порозі і він одразу почав наносити їй чисельні удари по голові, від чого остання померла на місці. Щоб знищити сліди злочину та речові докази він підпалив оселю, – розповів заступник керівника слідчого управління поліції Івано-Франківщини Денис Кравченко.

Злочинця затримали правоохоронці.

Раніше Факти ICTV писали, що у селищі Авангард під Кривим Рогом пасажири напали на таксиста і зарізали його. Йому нанесли щонайменше три ножові поранення та перерізали горло.