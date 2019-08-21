Таксисты часто становятся жертвами мошенников, которые пытаются их обокрасть или убить. Как защищаются водители такси и что возят с собой читайте в материале.

Геннадий уже 30 лет работает в такси. И с уверенностью говорит, что это одна из самых опасных профессий. Особенно страшно стало в последние годы. Когда у пассажиров появилась оружие.

В машине Геннадия нет острых предметов или пистолетов, но есть технический арсенал. С помощью GPS-сигнала, можно не только отследить водителя, а слышать и видеть все, что происходит в машине.

В экстренном случае – стоит лишь нажать тревожную кнопку или произнести кодовое слово.

Далее уже диспетчер, услышав тревожное кодовое слово, направляет коллегам водителя его координаты.

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Более того, диспетчер дистанционно может заглушить в машине двигатель, если водителю грозит смерть.

Напомним, в ночь на 13 августа в Киеве 18-летний парень напал на таксиста. Пострадавший остался жив, его госпитализировали, а преступника задержали.