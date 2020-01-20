Три ножових поранення і перерізане горло: під Кривим Рогом вбили таксиста

У селищі Авангард під Кривим Рогом пасажири напали на таксиста і зарізали його. Йому нанесли щонайменше три ножові поранення та перерізали горло.

За попередньою інформацією, в автомобілі, крім самого загиблого, було ще двоє людей. Нападники не взяли ані грошей, ані гаджетів. З місця злочину зникли тільки черевики вбитого.

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Поліцейським вдалося затримати нападника. Ним виявився 38-річний чоловік. Свій вчинок пояснює тим, що не було чим розрахуватися за поїздку.

Підозрюваного взяли під варту. Йому загрожує позбавлення волі терміном на 15 років.

Самі таксисти розповідають, що нападають на них біля селища вже не вперше. За словами одного з водіїв, його також намагалися задушити, але йому вдалося врятуватися.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві хлопець порізав таксиста.