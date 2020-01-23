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Факты / Надзвичайні події

Пытали хозяина дома и убили женщину: на Львовщине произошло жестокое ограбление

22 января около 19.00 в один из домов в Радеховском районе Львовской области ворвались неизвестные в масках. В здании находились шесть человек – 61-летний владелец дома, три женщины и двое детей.

Нападавшие избили жителей дома, забрали деньги и скрылись.

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Они жестоко пытали владельца дома и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег и драгоценностей.

От полученных травм одна из женщин умерла на месте события.

По информации СМИ, дом принадлежит директору Радеховского районного лесхоза.

По факту открыто уголовное производство по признакам ст.115 (умышленное убийство) и ст.187 (разбой) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство 19-летней киевлянки. 7 января в Голосеевском районе столицы мужчина нанес многочисленные ножевые ранения девушке и пытался изнасиловать.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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