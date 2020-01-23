Катували господаря будинку і вбили жінку: на Львівщині сталося жорстоке пограбування

22 січня близько 19.00 в один з будинків у Радехівському районі Львівської області увірвалися невідомі в масках. У будівлі знаходилися шестеро людей – 61-річний власник будинку, три жінки і двоє дітей.

Нападники побили мешканців будинку, забрали гроші і зникли.

Читайте: Облив глодом і підпалив: подробиці вбивства чоловіка в центрі Дніпра

Вони жорстоко катували власника будинку і нанесли тілесні ушкодження жінкам, вимагаючи вказати місце зберігання грошей і коштовностей. Від отриманих травм одна з жінок померла на місці події.

За інформацією ЗМІ, будинок належить директору Радехівського районного лісгоспу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.115 (умисне вбивство) та ст. 187 (розбій) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на вбивство 19-річної киянки. 7 січня у Голосіївському районі столиці чоловік наніс численні ножові поранення дівчині та намагався зґвалтувати.