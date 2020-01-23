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Факты / Надзвичайні події

В Одессе подросток до полусмерти избил мужчину во время застолья

В Одессе 34-летний местный житель предложил 16-летнему парню, с которым случайно познакомился на улице, выпить пива. Мужчина пригласил парня в чужую квартиру, в которой делал ремонт.

– Общение новоиспеченных приятелей за рюмкой получилось эмоциональным и завершилось госпитализацией мужчины с многочисленными травмами и ушибом головного мозга, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Подросток признался, что ударил собеседника металлическим ломом по голове, но за что – не говорит.

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Парню сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что 22 января около 19.00 в один из домов в Радеховском районе Львовской области ворвались неизвестные в масках. В здании находились шесть человек – 61-летний владелец дома, три женщины и двое детей. Нападавшие избили жителей дома, забрали деньги и скрылись.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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