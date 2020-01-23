В Одесі підліток до напівсмерті побив чоловіка під час застілля

В Одесі 34-річний місцевий мешканець запропонував 16-річному хлопцеві, з яким випадково познайомився на вулиці, випити пива. Чоловік запросив парубка до чужої квартири, в якій робив ремонт.

– Спілкування новоспечених приятелів за чаркою вийшло емоційним і завершилося госпіталізацією чоловіка з численними травмами та забоєм головного мозку, – розповіли у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

Підліток зізнався, що вдарив співрозмовника металевим ломом по голові, але за що – не говорить.

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Хлопцеві повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що 22 січня близько 19.00 в один з будинків у Радехівському районі Львівської області увірвалися невідомі в масках. У будівлі знаходилися шестеро людей – 61-річний власник будинку, три жінки і двоє дітей. Нападники побили мешканців будинку, забрали гроші і зникли.