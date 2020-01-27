У мужчины, который обворовал машину MARUV на улице Богдана Хмельницкого, нашли пропавшие вещи певицы.

Злоумышленником оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения. Во время обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.

Задержать грабителя удалось после просмотра записей с камер наблюдения и допроса свидетелей.

Читайте: Разбил витрины и угрожал ружьем: в Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин

Открыто производство по ч. 5 ст. 185 УКУ – Кража. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 630 тыс. грн залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.











Ограбление авто MARUV. У подозреваемого нашли вещи певицы / 3 фотографии

Напомним, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 неизвестные разбили стекло авто певицы MARUV и похитили из салона сумку с деньгами и драгоценностями.