26 августа мужчина ограбил ювелирный магазин в Киеве, угрожая продавщицам ружьем.

Неизвестный ограбил ювелирный магазин на улице Теодора Драйзера в Киеве.

Грабитель угрожал продавщицам ружьем и требовал не сопротивляться. Мужчина скрылся после того, как разбил две витрины и забрал драгоценности.

В момент преступления охранника магазина как раз не было внутри.

Читайте: Возле отеля в центре Львова нашли гранатомет с боевым зарядом

В результате инцидента никто не пострадал.

На место прибыли следственно-оперативные группы, сотрудники Деснянского управления полиции и эксперты-криминалисты. Они опросили свидетелей и изъяли записи с камер наблюдения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье Разбой. Полиция занимается поисками грабителя. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.















Разбил витрины и угрожал ружьем: в Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин / 4 фотографии

Напомним, 23 июля в Киеве мужчина, воспользовавшись незапертой дверью, вынес из инкассаторского авто пакеты с деньгами.