PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Разбил витрины и угрожал ружьем: в Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин

26 августа мужчина ограбил ювелирный магазин в Киеве, угрожая продавщицам ружьем.

Разбил витрины и угрожал ружьем: в Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин

Неизвестный ограбил ювелирный магазин на улице Теодора Драйзера в Киеве.

Грабитель угрожал продавщицам ружьем и требовал не сопротивляться. Мужчина скрылся после того, как разбил две витрины и забрал драгоценности.

В момент преступления охранника магазина как раз не было внутри.

Читайте: Возле отеля в центре Львова нашли гранатомет с боевым зарядом

В результате инцидента никто не пострадал.

На место прибыли следственно-оперативные группы, сотрудники Деснянского управления полиции и эксперты-криминалисты. Они опросили свидетелей и изъяли записи с камер наблюдения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье Разбой. Полиция занимается поисками грабителя. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • image
  • image
  • image
  • image
Разбил витрины и угрожал ружьем: в Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин / 4 фотографии

Напомним, 23 июля в Киеве мужчина, воспользовавшись незапертой дверью, вынес из инкассаторского авто пакеты с деньгами.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Объединили сердца украинцев. Крымско-татарские активисты устроили фестиваль в Киеве
Кличко назвал сроки запуска скоростного трамвая на Борщаговку
Теракт в центре Киева: полиция ввела план Сирена
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Марш защитников на День независимости: программа, маршрут и участники
19 ДТП: Киев стоит в масштабных пробках перед Днем независимости
23 и 24 августа в Киеве изменится движение общественного транспорта (КАРТА)
Киев попал в рейтинг самых дружественных городов мира
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка