26 августа мужчина ограбил ювелирный магазин в Киеве, угрожая продавщицам ружьем.
Неизвестный ограбил ювелирный магазин на улице Теодора Драйзера в Киеве.
Грабитель угрожал продавщицам ружьем и требовал не сопротивляться. Мужчина скрылся после того, как разбил две витрины и забрал драгоценности.
В момент преступления охранника магазина как раз не было внутри.
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В результате инцидента никто не пострадал.
На место прибыли следственно-оперативные группы, сотрудники Деснянского управления полиции и эксперты-криминалисты. Они опросили свидетелей и изъяли записи с камер наблюдения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье Разбой. Полиция занимается поисками грабителя. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 23 июля в Киеве мужчина, воспользовавшись незапертой дверью, вынес из инкассаторского авто пакеты с деньгами.