У чоловіка, який обікрав машину MARUV на вулиці Богдана Хмельницького, знайшли зниклі речі співачки.

Зловмисником виявився громадянин іншої держави, 1979 року народження. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено речові докази.

Затримати грабіжника вдалося після перегляду записів з камер спостереження та допиту свідків.

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Відкрито провадження за ч. 5 ст. 185 ККУ – Крадіжка. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 630 тис. грн застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.











Пограбування авто MARUV. У підозрюваного знайшли речі співачки / 3 фотографии

Нагадаємо, 11 січня у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького, 42 невідомі розбили скло авто співачки MARUV та викрали із салону сумку з грошима та коштовностями.