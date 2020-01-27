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Факты / Надзвичайні події

В Киеве горел Минкульт, пожар локализован – обошлось без жертв

В Киеве 27 января вспыхнул пожар в здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины по адресу улица Ивана Франко, 19.

Спасатели оперативно начали эвакуацию людей.

Вызов на линию 101 поступил в 10.14, а уже в 10.35 объявили, что пожар – повышенной сложности.

О 11.03 пожар был локализован. Пожар возник в подвале в помещении архива.

С верхних этажей здания людей эвакуировали с помощью лестниц, на третьем этаже остались заблокированными сотрудники ведомства, однако специалисты смогли их спасти.

 

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В Киеве горел Минкульт, пожар локализован – обошлось без жертв / 3 фотографии

Напомним, 22 января  в пригороде Ивано-Франковска произошел масштабный пожар – горели гектары сухой травы возле аэропорта.

Источник: ГСЧС

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