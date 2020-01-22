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Факты / Надзвичайні події

Масштабный пожар в Киеве – горел в двухэтажный магазин

На окраине Киева в районе Большой Кольцевой дороги загорелся ТЦ Мебельный Городок.

На момент прибытия пожарных в огне были 600 квадратных метров магазина.

– Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачена 2-этажное здание на площади 600 м. Пожар сопровождается высоким уровнем задымления, – рассказали в ГСЧС.

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Пожар в двухэтажном здании начался около девяти часов вечера, а в 22.22 его локализировали. Жертв и пострадавших нет.

Масштабный пожар в Киеве – горел в двухэтажный магазин / 7 фотографий

Напомним, 22 января  в пригороде Ивано-Франковска произошел масштабный пожар – горели гектары сухой травы возле аэропорта.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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