В пригороде Ивано-Франковска произошел масштабный пожар – горят гектары сухой травы.
– В 16.38 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы на значительной площади в селе Опришовцы Ивано-Франковского горсовета. К месту вызова направлены спасатели областного центра, – сообщили в областном ГСЧС.
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Глава города Руслан Марцинков заверил, что пожар под контролем.
Начальник управления по чрезвычайным ситуациям горисполкома Игорь Влизло сообщил, что горят 5 гектаров сухой травы возле аэропорта.
Масштабный пожар в Ивано-Франковске – возле аэропорта горят поля
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Ранее Факты ICTV писали, что в результате пожара в Запорожской области
погибли мать и двое малолетних детей.
Источник: Kurs
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