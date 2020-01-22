В пригороде Ивано-Франковска произошел масштабный пожар – горят гектары сухой травы.

– В 16.38 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы на значительной площади в селе Опришовцы Ивано-Франковского горсовета. К месту вызова направлены спасатели областного центра, – сообщили в областном ГСЧС.

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Глава города Руслан Марцинков заверил, что пожар под контролем.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям горисполкома Игорь Влизло сообщил, что горят 5 гектаров сухой травы возле аэропорта.























Масштабный пожар в Ивано-Франковске – возле аэропорта горят поля / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в результате пожара в Запорожской области погибли мать и двое малолетних детей.

Источник: Kurs