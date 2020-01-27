У Києві горів Мінкульт, пожежу локалізовано – обійшлося без жертв

У Києві 27 січня спалахнула пожежа у будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України за адресою вулиця Івана Франка, 19.

Рятувальники оперативно почали евакуацію людей.

Виклик на лінію 101 надійшов о 10.14, а вже о 10.35 оголосили, що пожежа – підвищеної складності.

Об 11.03 пожежу локалізували. Пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву.

З верхніх поверхів будівлі людей евакуювали за допомогою драбин, на третьому поверсі залишилися заблокованими співробітники закладу, однак фахівці змогли їх врятувати.

View this post on Instagram A post shared by dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) on Jan 27, 2020 at 12:46am PST



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