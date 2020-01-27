У Києві 27 січня спалахнула пожежа у будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України за адресою вулиця Івана Франка, 19.
Рятувальники оперативно почали евакуацію людей.
Виклик на лінію 101 надійшов о 10.14, а вже о 10.35 оголосили, що пожежа – підвищеної складності.
Об 11.03 пожежу локалізували. Пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву.
З верхніх поверхів будівлі людей евакуювали за допомогою драбин, на третьому поверсі залишилися заблокованими співробітники закладу, однак фахівці змогли їх врятувати.
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У Києві горів Мінкульт, пожежу локалізовано – обійшлося без жертв / 3 фотографии
Нагадаємо, 22 січня у передмісті Івано-Франківська сталася масштабна пожежа – горіли гектари сухої трави біля аеропорту.
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