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Взяли в окружение и вынесли из зала: Черновол грубо выпроводили из брифинга

Бывшего депутата Верховной Рады Татьяну Чорновил силой вывели из брифинга Государственного бюро расследований, который проводил новый заместитель директора – Александр Бабиков.

Чорновил заявила, что ее били и у нее повреждена нога. Она добавила, что планировала задать несколько вопросов о расследовании ряда дел.

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– Однако, не дожидаясь конца брифинге, меня взяли в окружение и вынесли из зала. Причем, как только меня вынесли за дверь и я стала недосягаема для камер, каким-то бойцовским приемом мне повредили ногу. Это было сделано умышленно. То есть кто-то из них нагнулся и повернул мою ногу. Эти люди в черном не представились. Они постоянно здесь ходили. Я просила полицию установить, кто эти люди, – отметила Чорновил.

К слову, Александр Бабиков на брифинге в Киеве заявил, что не имел договорных отношений с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем.

Источник: Прямой

Фото: УНИАН

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