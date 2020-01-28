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Факты / Украина

У меня не было договорных отношений с Януковичем – замглавы ГБР Бабиков

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков на брифинге в Киеве заявил, что не имел договорных отношений с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем.

Он добавил, что не был лично знаком с Януковичем и не представлял его права и интересы, особенно в делах Майдана.

– Вам показывают документы о якобы представительстве его интересов. Каким образом их необходимо оценивать…

Поскольку адвокаты довольно часто участвуют в судебных заседаниях, а уголовное процессуальное законодательство требует подачи большого количества процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в адвокатском объединении, – пояснил Бабиков.

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В таких случаях готовят технический документ по представительству интересов, после чего его передают на подпись адвокату.

Ранее первый заместитель директора ГБР работал в юридической фирме Aver Lex, которая была представителем Януковича в судах.

К слову, специальный следственный отдел ГБР готовится в ближайшее время направить в суд одно из дел по событиям на Майдане Независимости в 2013-2014 годах.

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