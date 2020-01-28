Взяли в оточення та винесли з зали: Чорновол грубо випровадили з брифінгу

Колишнього депутата Верховної Ради Тетяну Чорновол силою вивели з брифінгу Державного бюро розслідувань, який проводив новопризначений заступник директора – Олександр Бабіков.

Чорновол заявила, що її били та в неї пошкоджена нога. Вона додала, що планувала поставити кілька запитань про розслідування низки справ.

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– Однак, не чекаючи кінця брифінгу, мене взяли в оточення та винесли з зали. При чому, як тільки мене винесли за двері та я стала недосяжна для камер, якимось бійцівським прийомом мені пошкодили ногу. Це було зроблено умисно. Тобто хтось із них нагнувся і крутнув мою ногу. Ці люди в чорному не представилися. Вони постійно тут ходили. Я просила поліцію встановити, хто ці люди, – зазначила Чорновол.

До слова, Олександр Бабіков під час брифінгу у Києві заявив, що не мав договірних стосунків з четвертим президентом України Віктором Януковичем.