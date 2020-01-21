Первым заместителем директора Государственного бюро расследований назначен Александр Бабиков.

Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала экс-президента Виктора Януковича.

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Информация о возможном назначении Бабикова появилась ранее, когда организация Семьи Героев Небесной сотни заявила, что такое кадровое решение станет конфликтом интересов, так как ведомство продолжает следствие по делам Майдана. В то же время и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова заявила, что лично курирует делами Майдана.

Бабиков в 2001 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, специальность правоведение. В 2019 году получил степень кандидата юридических наук по специальности Уголовное право и криминология.

Также Бабиков работал в прокуратуре Кировоградской области, прокуратуре Харьковской области и в Генеральной прокуратуре.

Ранее Факты ICTV писали, что против экс-главы ГБР Трубы открыли уголовное дело.

Фото: 112.ua