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ВОЗ признала вспышку коронавируса nCoV международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Глава чрезвычайного комитета ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус отметил, что сейчас нет сомнений в способности Китая сдержать распространение вируса.

– Главная причина чрезвычайного положения не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах.

Наша главная обеспокоенность – что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения, – сказал глава организации.

170 смертельных случаев зафиксировано в Китае, а в Японии, Германии, США и Вьетнаме зафиксированы случаи передачи вируса.

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По состоянию на 30 января в мире подтверждено 7834 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 7736 – в Китае.

– Оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия нет, – отметил председатель комитета.

Ранее Факты ICTV писали сколько длится инкубационный период китайского коронавируса.

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