ВОЗ признала вспышку коронавируса nCoV международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Глава чрезвычайного комитета ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус отметил, что сейчас нет сомнений в способности Китая сдержать распространение вируса.

– Главная причина чрезвычайного положения не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах.

Наша главная обеспокоенность – что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения, – сказал глава организации.