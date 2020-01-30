ВОЗ признала вспышку коронавируса nCoV международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
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“For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV.”-@DrTedros
— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020
Глава чрезвычайного комитета ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус отметил, что сейчас нет сомнений в способности Китая сдержать распространение вируса.
– Главная причина чрезвычайного положения не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах.
Наша главная обеспокоенность – что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения, – сказал глава организации.
170 смертельных случаев зафиксировано в Китае, а в Японии, Германии, США и Вьетнаме зафиксированы случаи передачи вируса.
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По состоянию на 30 января в мире подтверждено 7834 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 7736 – в Китае.
– Оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия нет, – отметил председатель комитета.
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