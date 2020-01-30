Сколько длится инкубационный период китайского коронавируса

Период между влиянием нового коронавируса, возникшего в Китае, и появлением симптомов составляет в среднем 5,2 дня, но значительно варьируется среди пациентов.

Этот период в два раза меньше, чем предполагалось ранее.

Китайская команда опубликовала новые результаты после 14-дневного периода медицинского наблюдения за людьми, подвергшихся воздействию патогена.

Оценка инкубационного периода в новом исследовании была основана на 10 пациентах. Исследователи также изучили первых 425 пациентов с вирусом, чтобы установить другие фундаментальные характеристики вспышки.

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Исследователи сообщают, что с момента его появления в Ухане в декабре число случаев нового коронавируса удваивалось каждые 7,4 дня.

Они также подсчитали, что каждый зараженный человек заражал в среднем 2,2 других человек.

Группа также установила, что передача вируса от человека к человеку происходит между близкими контактами с середины декабря 2019 года.

Китайские исследования подтверждают результаты исследований, проведенных группой в Нидерландах, которая установила инкубационный период в 5,8 дней.

Ранее издание BNO News опубликовало карту, которая позволяет отслеживать распространение нового типа коронавируса под названием 2019 nCoV.

Источник: Medicalxpress