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Факты / Мир

Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

Издание BNO News опубликовало карту, которая позволяет отслеживать распространение нового типа коронавируса под названием 2019-nCoV.

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.

Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции и Германии.

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Пока официально подтвердили 7 771 случаев заражения новым типом коронавируса в Китае. Общее количество заболеваний коронавирусом достигло почти 8 тыс.

Заболевание привело к смерти 170 человек.

На сайте BNO News также можно ознакомиться с графиком фиксации заражения коронавирусом.

К слову, министр здравоохранения Франции Аньезе Бузин заявила, что подтвердилось еще одно подозрение на заболевание новым типом коронавируса в стране. Это уже пятый случай заболевания во Франции.

Источник: BNO News

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