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Факти / Надзвичайні події

ВООЗ визнала спалах коронавірусу nCoV міжнародною надзвичайною ситуацією

Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Очільник надзвичайного комітету ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що наразі немає сумнівів у здатності Китаю стримати поширення вірусу.

– Головна причина оголошення надзвичайного стану не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах.

Наше головне занепокоєння — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров’я, – сказав очільник організації.

170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, а в Японії, Німеччині, США та В’єтнамі зафіксовані випадки передачі вірусу.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

Станом на 30 січня у світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусом, з яких 7736 — у Китаї.

– Підстав обмежувати транскордонні перевезення чи подорожі немає, – зазначив голова комітету.

Раніше Факти ICTV писали скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу.

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