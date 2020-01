ВООЗ визнала спалах коронавірусу nCoV міжнародною надзвичайною ситуацією

Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

BREAKING

“For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV.”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020