ВООЗ визнала спалах коронавірусу nCoV міжнародною надзвичайною ситуацією

Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.
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“For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV.”-@DrTedros
— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020
Очільник надзвичайного комітету ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що наразі немає сумнівів у здатності Китаю стримати поширення вірусу.
– Головна причина оголошення надзвичайного стану не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах.
Наше головне занепокоєння — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров’я, – сказав очільник організації.
170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, а в Японії, Німеччині, США та В’єтнамі зафіксовані випадки передачі вірусу.
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Станом на 30 січня у світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусом, з яких 7736 — у Китаї.
– Підстав обмежувати транскордонні перевезення чи подорожі немає, – зазначив голова комітету.
Раніше Факти ICTV писали скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу.