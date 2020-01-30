ВООЗ визнала спалах коронавірусу nCoV міжнародною надзвичайною ситуацією

Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Очільник надзвичайного комітету ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що наразі немає сумнівів у здатності Китаю стримати поширення вірусу.

– Головна причина оголошення надзвичайного стану не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах.

Наше головне занепокоєння — що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров’я, – сказав очільник організації.