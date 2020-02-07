Пропавшего без вести парня из Ивано-Франковска нашли мертвым в Киеве

5 февраля в Киеве было обнаружено тело пропавшего без вести 20-летнего парня из Ивано-Франковска.

Известно, что он ушел из дома и не вернулся, а его местонахождение было неизвестно.

Полиция проводила поиски в течение трех дней. Как парень оказался в Киеве, неизвестно.

Во время осмотра тела правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. Точная причина смерти станет известна после проведения экспертизы.

Читайте: Под Киевом женщина дома родила девочку и отнесла в лес – младенец умер

По факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с пометкой Самоубийство Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 15 января в Киеве мужчина в мусорном контейнере обнаружил труп младенца. Тело было завернуто в пакет. Врачи, прибывшие во двор, констатировали смерть новорожденного.