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Факты / Происшествия

Пропавшего без вести парня из Ивано-Франковска нашли мертвым в Киеве

5 февраля в Киеве было обнаружено тело пропавшего без вести 20-летнего парня из Ивано-Франковска.

Известно, что он ушел из дома и не вернулся, а его местонахождение было неизвестно.

Полиция проводила поиски в течение трех дней. Как парень оказался в Киеве, неизвестно.

Во время осмотра тела правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. Точная причина смерти станет известна после проведения экспертизы.

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По факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с пометкой Самоубийство Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 15 января в Киеве мужчина в мусорном контейнере обнаружил труп младенца. Тело было завернуто в пакет. Врачи, прибывшие во двор, констатировали смерть новорожденного.

Источник: Нацполиция

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