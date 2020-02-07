Зниклого безвісти хлопця з Івано-Франківська знайшли мертвим у Києві

5 лютого в Києві було виявлено тіло зниклого безвісти 20-річного хлопця з Івано-Франківська.

Відомо, що він пішов з дому і не повернувся, а його місцезнаходження було невідоме.

Поліція проводила пошуки протягом трьох днів. Як хлопець опинився в Києві, невідомо.

Під час огляду тіла правоохоронці не виявили слідів насильницької смерті. Точна причина смерті стане відома після проведення експертизи.

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За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) з позначкою Самогубство Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 15 січня в Києві чоловік в сміттєвому контейнері виявив там труп немовляти. Тіло було загорнуто в пакет. Лікарі, які прибули на подвір’я, констатували смерть новонародженого.