На Черниговщине сын лишил отца родительских прав, чтобы учиться в Польше

На Черниговщине 16-летний парень в судебном порядке лишил своего отца родительских прав.

В суд поступил иск, где подросток указал на отсутствие отца в его жизни.

– Все детские взлеты и падения, получения образования, осознание себя как личности всегда проходили без него, – было сказано в иске.

Отдельно отмечалось, что отец отказал в уплате алиментов сыну в период его обучения в Польше, а также не подписал разрешение на временный выезд из страны.

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Суд полностью удовлетворил иск юноши. Отец до последнего был против лишения его родительских прав.

Согласно Семейного кодекса Украины, начиная с четырнадцати лет, ребенок может лишить родителей их родительских прав через суд.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что на Черниговщине задержали отца, который два года насиловал несовершеннолетнюю дочь.

Источник: Прилуцький міськрайонний суд