Вынесли сахар, яйца и два телефона: на Киевщине обокрали пенсионера-чернобыльца

На Киевщине в селе Тарасовка воры-рецидивисты обокрали 68-летнего пренсионера. Преступники пробрались в дом одинокого инвалида и избили мужчину, который не может ходить и почти ничего не видит.

Грабители вынесли из дома сахар, порошок и даже яйца. О том, что его избили, немощный хозяин смог рассказать социальной работницы только утром.

Правоохранителям удалось задержать обидчиков инвалида. Это – двое товарищей из Белой Церкви. В село они приехали в гости.

Оба ранее судимы за преступления связанные с оборотом наркотиков и ограблением.

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Правоохранители предполагают, что злоумышленники проникли в дом деда, потому что не хватало денег на дозу. Свою вину признал только один задержанный.

– За содеянное мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы. Мы проверяем их причастность к другим преступлениям, – отметили в полиции.

Ранее в Харькове погиб пенсионер, подорвавший себя гранатой.