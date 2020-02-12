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Факти / Надзвичайні події

На Чернігівщині син позбавив батька батьківських прав, щоб навчатись у Польщі

На Чернігівщині 16-річний хлопець у судовому порядку позбавив свого батька його батьківських прав.

До суду надійшов позов, де підліток вказав на відсутність батька у його житті.

– Всі дитячі злети та падіння, отримання освіти, самоусвідомлення як особистості завжди минали без нього, – йшлось у позові.

Окремо зазначалось, що батько відмовив у сплаті аліментів синові у період його навчання у Польщі, а також не підписав дозвіл на тимчасовий виїзд з країни.

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Суд повністю задовільнив позов юнака. Батько ж до останнього був проти позбавлення його батьківських прав.

Відповідно до Сімейного кодексу України, починаючи з чотирнадцяти років, дитина може позбавити батьків їх батьківських прав через суд.

Раніше Факти ICTV розповідали, що на Чернігівщині затримали батька, який два роки ґвалтував неповнолітню доньку.

Джерело: Прилуцький міськрайонний суд

Фото: Dreamstime

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