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Факты / Происшествия

Накрыли одеялом и прыгали: в Мирнограде избили мужчину с инвалидностью

В Мирнограде Донецкой области злоумышленники напали на 34-летнего мужчину с инвалидностью и ограбили его.

Пострадавшему удалось описать нападавших. Ими оказались местные жители 21-го и 56-ти лет, один из которых находился в розыске за совершение уголовного преступления.

Когда полиция задержала злоумышленников, то они рассказали, как приказали хозяину накрыться одеялом, а потом начали бить и прыгать по нему.

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Нападавшие вынесли из дома потерпевшего бытовую технику, телевизионный тюнер, мобильный телефон, фен и даже стиральную машину. Все награбленное они планировали продать.

Теперь обоих ждет наказание за разбойное нападение, которое предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет с конфискацией. Похищенное имущество обещают вернуть владельцу.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве подростки избили мужчину с инвалидностью.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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